LÉVESQUE, Lise



Au Centre d'Hébergement Champlain, le 26 janvier 2022, à l'âge de 55 ans, est décédée dame Lise Lévesque, fille de feu monsieur Georges-Émile Lévesque et de dame Madeleine Blier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil; sa mère Madeleine Bilier épouse de feu monsieur Georges Lévesque, son frère Marc Lévesque (Jocelyne Fontaine) et son beau-frère Harold Rhéaume (François Bibeau), ainsi que plusieurs, cousins, cousines, oncle, tante autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de la résidence Champlain des Montagnes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Diabétiques de Québec (Association les Diabétiques de Québec), 180-979, de Bourgogne, Québec (Québec) G1W 2L4, tél. : 418-656-6241