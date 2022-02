DIONNE, Béatrice Plourde



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 10 janvier 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Béatrice Plourde, épouse de feu monsieur Robert Dionne, fille de feu madame Marie-Jeanne Boulay et de feu monsieur Ludger Plourde. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre (Pauline Boutet), Michel (feu France Châteauvert), feu Claude (Jacqueline Duclos), Richard, Carole (Robert Bédard), Lucie (Raynald Duclos) et Gaétan (Johanne Roger); ses petits-enfants: Dominic Bédard (Geneviève Flammand), Christine Bédard, Daniel et Caroline Dionne (Loke Caron), Bianca Duclos (Michel Cloutier) et Marie-Sophie Duclos; ses arrière-petits-enfants: Nathan Cloutier et Édouard Bédard; ses frères et sœurs : feu Yvette (feu Marcel Bélanger), feu Robert, feu Jean-Paul (feu Jeannine Lefebvre), feu Jeannine (feu Raymond Pépin), Gérard (Aline Bouchard) et feu Raymond (Cécile Plante); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle était la belle-sœur des feus : Henri (Laurence Cloutier), Gaston (Adrienne Bergeron), Iréné (Lucie Leblanc), Georgette (François-Xavier Guay), Georges (Denise Gagnon), Raymond (Louise Barbeau), Roger (Thérèse Chénard) et Fernand (Jeannine Villeneuve). Remerciement spécial au pharmacien Jacques Poudrier pour son humanisme et son professionnalisme, aux infirmiers et infirmières du CLSC Basse-Ville Limoilou ainsi qu'aux aides-soignants de l'hôpital Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle Téléphone: 418 524-2626 Site web : www.gilleskegle.org.