LEMELIN, Léona Dion



Au CHSLD Les Jardins du Manoir, le 22 janvier 2022, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée dame Léona Dion épouse de feu M François Lemelin. Elle demeurait à St-François-de-l'Île-d'Orléans.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Clément (Jocelyne), Lucie (Guy), Linda (Alain), Martine, Fabien (Nathalie), Dany, Stéphane (Isabelle), Isabelle (Bernard) ; ses 13 petits-enfants et ses 16 arrière-petits-enfants; ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Origène (feu Lucille), Josaphat (Danielle), feu Jean-Yves (Ubaldine), Huguette (feu Roland), feu Denis (feu Jacqueline), Magella (Christian), feu Lise (Edmond), René (Sylvie), Christian (Charlotte) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, filleul(e)s, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial à Julie et au personnel des Jardins du Manoir, du CLSC Orléans, au Dr Paul Bonenfant et ses voisins Lina et Florent, Guylaine et Gaétan pour leur dévouement et les bons soins prodigués.