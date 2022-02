CARON, Yvon



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Yvon Caron. Il était l'époux de dame Diane Verret, fils de feu dame Anna-Marie Coulombe et de feu monsieur Napoléon dit, Paul Caron. Il demeurait à Québec.Monsieur Caron laisse dans le deuil ses enfants : Dave et Kevin (Michael Thibault); ses petits-enfants : Maude (Simon Poirier), Charles-Olivier et Louis-Alexis Côté; sa sœur : Charlotte (Jean-Yves); sa belle-mère Pauline Beaudoin (feu Lionel) et son beau-frère Gilles Verret (Richard Guimont) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères : François, Gilles, Guy, Laurent et Louis-Marie. La famille tient à remercier le personnel de l'aile B au 5e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec : https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/ ou par la poste au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.