RENAUD, Normand



À l'hôpital Chauveau, le 21 janvier 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Normand Renaud, époux de dame Charlaine Cauchon, fils de feu dame Hélène Pageau et de feu monsieur Louis-Philippe Renaud. Il demeurait à Saint-Émile. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléances) de 13h à 14h etLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Josée-Dominique (Christyan Caron), Régis; ses petits-enfants: Sarah-Ann, Leila, Mary-Rose, Darren; sa sœur: Nicole Renaud; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon: Jacques (Lucie Carrier), Normand, feu Brigitte, Carole, feu Gérard (Marjolaine Beaulieu), feu Louis-Georges, feu Martine, Rémy (Sylvie Laganière), feu Odette, Lina (Léopold Drouin), Raymond (Lucie Sanfaçon), Nicole (Ronald Noreau), Louise (Christian Gignac); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. De sincères remerciements à tous les médecins, infirmiers, infirmières et personnel des hôpitaux de L'Enfant-Jésus, de l'Hôtel-Dieu et de Chauveau ainsi que le personnel du CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.