GOULET, Yvan



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 26 janvier 2022, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé monsieur Yvan Goulet, époux de dame Charlotte Michaud, fils de feu monsieur Robert Goulet et de feu dame Lauretta Côté. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Charlotte, ses enfants : Louis (Caroline Bélanger), Vincent (Anne Leclerc) et Julie (Louis Martel); ses petits-enfants : Antoine, Adrian (Alexandra C. Guimond), Étienne (Laurie Johnson), Gabriel (Julie Pelletier), Véronique, Félix (Anne-Michèle Pagé-Primeau), Rébecca (Stephen Warde) et Philippe (Lily Champoux); ses arrière-petits-enfants : Charles-Émile et Sophia; ses frères et sœurs : Guy (Lorraine Simard), feu Andrée (feu Melville Berry), Louise (Laurent Dumas), René et Michel (Huguette Couture); ses beaux-parents : feu Clément Michaud et Aline Duquet; ses beaux-frères et belles-sœurs : Nicole (Lee Latendresse), feu Judith, feu Yves, Benoit (Odette Huot), Aline (Jean-Yves Richard), Denis (Sylvie Léger), Marc (Hélène Dupuis) et feu Yves Pomerleau (Gisèle Tanguay); ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, pour son dévouement et l'excellence de ses soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc., Téléphone : 418 627-1124, site web : www.chsje.qc.ca et Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Téléphone : 877 882-2582, site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.