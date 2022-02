COULOMBE, Janine Caouette



La mesure de l'amour, est d'aimer sans mesure, je vous ai tant tous aimés… Je vais rejoindre Eugène mon grand amour.Paisiblement, entourée de ses enfants chéris, est décédée à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, madame Janine Caouette, épouse de feu Eugène Coulombe. Elle était la fille de feu Georges Caouette et de feu Lydia Gravel. Elle demeurait à la Maison Beauport.le 19 février 2022 de 9h30 à 11h.Madame Coulombe laisse dans le deuil ses filles: Michelle (Hugues Lemieux), Hélène (Benoit Villeneuve); ses fils: Pierre (Doris Desmeules), Jean (Nathalie Bastille); ses petits-enfants: Steve, Patrick, Kevin, Philippe, Katherine, Jean-François, Isabelle, Émilie; ses arrière-petits-enfants: Sophie-Gabrielle, Maxime-Félix, Rielle, Rielyn, Maxim, Ariane, Isaac, Ophélie, Charlie-Ann, Sophiane, Daphné, Henri et Adèle. Elle est allée rejoindre sa sœur et son frère: feu Georgette Caouette (feu Antonio Saccà) et feu Roland Caouette (Élisabeth Lemieux), Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Coulombe: Émérentienne (feu Clément Valcourt), Rosa (feu Yves Bergeron); ses beaux-frères: feu Laurent (Ana Laque) et Conrad (Louiselle Cormier); ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins donnés avec humanité à notre maman d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5.