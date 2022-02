LAROCHE, André



Au CDC St-Augustin, le 18 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Laroche, époux de dame Carole Adams, fils de feu dame Marguerite Gauvin et de feu monsieur Omer Laroche. Il demeurait à Québec. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Outre son épouse Carole Adams Laroche, il laisse dans le deuil, son fils : Yves (Andrée Côté); sa fille : Luce (Sylvain Bissonnette); ses sœurs : Lucille, Thérèse (feu Fernand Lavoie), Julienne (feu Jules Précourt), Louise (Claude Savard). Il était le frère de feu Fernand (Raymonde Bertrand), feu Jean-Claude (Réjeanne Papillon), feu Claire, feu Suzanne. Il laisse également dans le deuil, ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Adams : Edith (feu Jacques Martel), Denis (Ginette Scarpino), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami.es. Un sincère remerciement au Dre Michèle Lavoie, ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Mira Inc., bureau de Québec, 2700 Jean-Perrin, local 114, Québec (Québec) G2C 1S9, tél.: (418) 845-6472, téléc.: (418) 845-1000, site Internet : www.mira.ca