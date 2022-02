BOUCHER, Doris Lefrançois



À son domicile, le 22 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Doris Lefrançois, épouse de feu monsieur Jacques Boucher, fille de feu monsieur Albert Lefrançois et de feu madame Irène Chamberland. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (André Pichette), Carole et Pierre (Marie-Claude Giguère); ses petits-enfants: Kevin, Yan, Rosalie (Alexandre Scott), Mathieu, Roxanne, Karly et Guillaume; ses frères et sœurs: feu Lucien, feu Richard (Georgette Goulet), feu Roger (feu Jeannette Carrier), Rolande (feu Bernard Vallières), Arthur (Adéline Bolduc), feu René, Alberte (Jean-Marc Lemieux) et feu Luc; ses beaux-frères et belles-sœurs: André (Annette Otis), Thérèse (Pierre Blanchet), feu Lucien (Pauline Carrier), feu Cécile, Michel, Jean (Sylvie Létourneau), Marcel (Nicole Gauthier) et Raymond (Danielle Robin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Mme Sylvie Boilard, inhalothérapeute du CLSC de Saint- Romuald et les préposé(es) de la Coopérative de services Rive-Sud pour les bons soins prodigués à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://alzheimer.ca/fr.