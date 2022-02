LAMONTAGNE-LAVOIE

Pierrette



Au foyer Charlesbourg, le 3 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée entourée de l'amour des siens madame Pierrette Lamontagne, épouse de feu monsieur Alfred Lavoie. Elle était la fille de feu madame Irma Desbecquets et de feu monsieur Adrien Lamontagne. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerade 9h à 11h au centre commémoratifet de là au Parc commémoratif la Souvenance pour la mise en crypte.Madame Lamontagne laisse dans le deuil ses filles: Marie-Ginette (Michel Lemoine) et Nathalie (Jacques Lefrançois); ses petits-enfants: Julie (Dale Atkins) et Vincent Lemoine (Isabelle Galland), Dérick et Maude Lefrançois (Frédérick Chapdelaine); ses arrière-petits-enfants: Charlie, Raphaël et Georges; ses frères et sœurs: Lorraine (feu Paul Huot), feu Gaston Lamontagne, Hélène (Paul-Henri Moreau), feu Jean-Paul (Claire Lamontagne) et Richard Lamontagne, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du foyer Charlesbourg ainsi qu'au Dre Carole Cyr pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca