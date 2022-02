MASSE, Louis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement monsieur Louis Masse, époux de dame Monique Garneau. Il était le fils de feu dame Laurette Croteau et feu monsieur Antoine Masse. Il demeurait à Québec.de 14 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; sa sœur et ses frères : Jeannine (feu René Bellemare), feu Roch (Janine Dubois), Maurice (feu Renée Gamache) et Guy; son filleul Daniel Boucher; sa filleule Louise Bellemarre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s sans oublier ses précieux collaborateurs de longue date : Joan Bergeron et Jean-Louis Garneau. Il est allé rejoindre son frère Jean-Paul (Yvette Genest) et sa sœur Madeleine (Walter Turini) qui l'ont précédé. La famille désire remercier tout le personnel médical du CHU de Québec de Québec-Université Laval et celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.