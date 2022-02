LACHANCE, Robert



A l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 janvier 2022, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédé M. Robert Lachance, époux de feu dame Louiselle Sirois. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Grégoire de Montmorency.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl est allé rejoindre son épouse Louiselle et ses fils Stéphane et Manuel. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Luc (Linda Beaurivage), Sébastien (Nathalie Gagnon), Marianne, feu Manuel (Johanne Giroux); ses petits-enfants: Mélissa (Pier-Luc), Audrey, Philippe (Rosalie) et Alycia; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Olivier et Émile; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marc-André (France), Lucette (Christian), Jean-Luc (Micheline), Denis (Elizabeth), Diane (Richard), Émilien Sirois (Huguette), feu Marcel Sirois (Denise), Robert Sirois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / www.alzheimer.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / www.cancer.ca