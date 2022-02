Blocus du pont Ambassador: des répercussions sur les écoles et les usines automobiles

Des répercussions ont commencé à se faire ressentir sur les écoles et les usines automobiles de la région de Windsor, en Ontario, au quatrième jour du blocus organisé sur le pont Ambassador, qui relie le Canada aux États-Unis.

«Il est possible qu'il y ait des embouteillages le long de la rue Wyandotte Ouest près du pont Ambassador [jeudi], ce qui pourrait entraîner des retards pour les élèves qui fréquentent les écoles des environs», a indiqué la police de Windsor sur son compte Twitter en matinée, suggérant de prendre d’autres itinéraires pour les déplacements.

Quelques heures plus tard, les autorités ont mentionné que la présence de manifestants «rend l’accès au pont difficile», même s’il n’est pas fermé à la circulation en direction des États-Unis.

«Nous demandons à tous les automobilistes d'éviter les deux points d'accès au pont. Tous ceux qui tentent de traverser le pont Ambassador doivent s'attendre à des retards importants», a-t-il été précisé.

Et la circulation n’est pas la seule à se trouver perturber par ce rassemblement, alors que l’usine de Ford Canada située à Windsor a annoncé sa fermeture mercredi. L’usine présente à Oakville fonctionne quant à elle sur un «calendrier réduit».

«L'interruption du pont Detroit/Windsor nuit aux clients, aux travailleurs de l'automobile, aux fournisseurs, aux communautés et aux entreprises des deux côtés de la frontière, qui connaissent déjà depuis deux ans des pénuries de pièces résultant du problème mondial des semi-conducteurs, du COVID et d'autres problèmes», a souligné Rose Pao, porte-parole de Ford Canada, dans un courriel envoyé à Global News.

La porte-parole espère que le conflit sera «résolu rapidement», au risque de voir «un impact généralisé sur tous les constructeurs automobiles aux États-Unis et au Canada».

Du côté de General Motors, un porte-parole de la compagnie aux États-Unis a mentionné au média que l’entreprise «travaille en étroite collaboration» avec ses fournisseurs pour atténuer les impacts sur la production.

La deuxième équipe de l’usine de Lansing Delta Township, dans le Michigan, avait tout de même été annulée mercredi en raison de «problèmes de pénurie de pièces», a confirmé le porte-parole Daniel Flores.

Les usines canadiennes de General Motors étaient de leur côté toujours en fonctionnement mercredi.

La gouverneure du Michigan exige la fin du blocage

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a pris la parole jeudi pour exhorter les autorités canadiennes à «résoudre rapidement la fermeture du pont Ambassador».

«Mon message est simple: rouvrir la circulation sur le pont. [...] Le blocus a un impact important sur les familles de travailleurs du Michigan qui essaient simplement de faire leur travail. Nos communautés et nos entreprises automobiles, manufacturières et agricoles en ressentent les effets. Les salaires et les chaînes de production sont touchés. C'est inacceptable», a-t-elle déclaré dans un communiqué partagé sur Twitter.

Ces nouvelles surviennent après un appel du maire de Windsor et de la police de la municipalité pour obtenir des renforts de la part d’Ottawa et du gouvernement ontarien pour mettre fin au convoi de camionneurs.