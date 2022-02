MAYRAND, Louise Grondines



À l'Hôpital Enfant-Jésus, le 31 janvier 2022, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Louise Grondines à l'âge de 77 ans. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Gilles Mayrand depuis plus de 50 ans. Fille de feu monsieur Lionel Grondines et feu madame Rose Rivard. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Sylvain Mayrand (Marie-Claude Giroux); ses petites-filles : Coralie et Jade; sa sœur : Claire (Ghislain Genest) et son frère : Noël (Lise Pomerleau); ses belles-sœurs: Sœur Claire et Thérèse; ses nièces : Jocelyne et Hélène ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis.Vos messages de condoléances peuvent être laissés sur notre site internet au www.dignitequebec.com