MORNEAU FORTIN, Antonia



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 6 février 2022, à l'âge de 101 ans et 3 mois, est décédée madame Antonia Morneau, épouse de feu monsieur Philippe Fortin, demeurant à Saint-Aubert-de-L'Islet. Originaire de Saint-Pamphile, elle était la fille de feu dame Maria Langlois et feu monsieur Adalbert Morneau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Denise Graveline), Marcel, André (Yvette Laboissonière), Cécile (Rodrigue Saint-Pierre), feu Lise, et Denis (Louise Pelletier); ses petits-enfants : Jean-Francois Fortin; Frédéric et Pascal Fortin; Cynthia et Martine St-Pierre; Magalie Fortin Dubuc; Annie-Eve (François Paquette), Jade (Yan Fortin) et Elie Fortin ainsi que son arrière-petit-fils Milan; sa sœur Marie-Paule (feu Elzéar Miville) et sa belle-sœur Gemma Miville (feu Alphonse Morneau). Issue d'une famille de 14 enfants, elle est allée rejoindre ses sœurs, ses frères ainsi que ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leur soutien, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3G0.suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. Un avis sera publié à ce moment.