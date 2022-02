CYR, Johanne



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Johanne Cyr, qui est survenu le 14 janvier 2022, à l'âge de 65 ans. Elle était l'épouse de monsieur Gilles Guilbert, fille de dame Françoise Morel et de feu monsieur Clément Cyr. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 13 février 2022, de 13h à 17h et de 19h à 21h. La période de condoléances se poursuivra lundi matin,de 8h30 à 10h etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville au printemps sous la supervision de laElle laisse dans le deuil, outre son tendre époux, ses filles: Isabelle et Marie-Ève (Philippe Toussaint); ses petits-enfants: Ulrick, Zalaé, Merrick et Loghan; sa sœur feu Lyne et son frère Jean (Michelle René); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guilbert: Roger (Pierrette Lapoite), Luc (Luce Hardy) et Louise (Serge Dauphin); ainsi que plusieurs tantes et oncles, neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur dévouement et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Société canadienne du cancer, 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.