CLOUTIER, Jules



C'est avec un immense tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jules Cloutier, survenu le 22 janvier 2022. Il était âgé de 82 ans et 6 mois. Il était l'époux de de dame Armande Blouin et le fils de feu monsieur Joseph-Édouard Cloutier et de feu dame Léontine Rancourt. Il était originaire de Château-Richer où il a demeuré la majeure partie de sa vie.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Ste-Anne-de-Beaupré. Il laisse dans le deuil son épouse des 58 dernières années qu'il aimait tant dame Armande Blouin, son fils : Christian (Caroline Tremblay) et sa fille : Chantal (Michel Caron), ses petits-enfants dont il était si fier : Laurie Caron (Frédérick Simard) et Frédéric Caron (Daphnée Fortin). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : feu Marie-Claire (feu Siméon Saillant), feu Lucien (feu Fernande Letarte), feu Adrien (feu Louisette Thomassin), feu Rolande (feu Louis-Philippe Saillant), feu Paul-Henri (Rolande Labrecque), feu Françoise (feu Roland Simard), feu Jacques (Pauline Lavoie) et feu Marcel (Madeleine Landry), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin : Lucie (Rosaire Saindon), Murielle (Normand Gravel), Pâquerette (Pierre Laplante), feu Jeannine (feu Paul Fortin), feu Gisèle (feu Georges Plamondon), feu Harold, ainsi que de nombreux neveux et nièces et amis. Sincères remerciements au personnel du Centre hospitalier de l'Université Laval- CHUL pour les soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par des offrandes de messe ou un don à la Paroisse Notre-Dame de la Nouvelle-France Communauté locale de Château-Richer, 277 rue du Couvent Château-Richer Qc. G0A 1N0. Direction des funérailles :