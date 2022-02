LAVERDIÈRE, Jacqueline Morin



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 janvier 2022, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Jacqueline Morin, épouse de feu M. Maurice Laverdière. Elle demeurait à Montmagny.le samedi 12 février.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.Elle était la mère de : Sylvie (Pierre Belleau), Martin (Lyne Galibois), feu Réal, Marie (Richard Blouin), Josée (Christian Forté), elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Anne (Marc-Antoine Lavallée) et François Laverdière (Marie-Pier Bernard), Vanessa (Eric Lacroix) et Maxime Laverdière (Pierre-Luc Riverin), Pierre-Antoine et Ève Blouin, Maude et Jade Forté-Laverdière; elle était la sœur de : feu Laurent (feu Monique Roy), Soeur Henriette, feu Henri-Paul (feu Yvette Martineau), Claire, feu Monique (feu Jean-Paul Laberge), feu Denis, Jacques (Pierrette Gagnon), Marcel (Suzanne Dion). De la famille Laverdière, elle était la belle-sœur de feu Marcel Laverdière (Denise Valois). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'unité de médecine-chirurgie, 3è étage de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/