Coupe Billie Jean King: le Canada jouera à Vancouver

La formation féminine de tennis du Canada disputera sa prochaine rencontre de la Coupe Billie Jean King au Pacific Coliseum de Vancouver les 15 et 16 avril face à la Lettonie, a confirmé la fédération nationale jeudi.

Le gagnant de ce duel se qualifiera pour les Finales de 2022 prévues en novembre. Cette année, 18 pays participeront aux épreuves de qualification. L’automne passé, l’équipe de l’unifolié avait empoché une victoire et encaissé une défaite au tournoi à la ronde malgré l’absence de Bianca Andreescu et de Leylah Annie Fernandez. Cette fois, les Canadiennes affronteront les Lettonnes - classées au 12e rang mondial, deux échelons plus bas que le Canada - pour la première fois, comme le tirage au sort de la Fédération internationale de tennis l’avait déterminé il y a quelques mois. Les formations des deux équipes seront annoncées en avril.

«Nous sommes heureuses de revenir jouer à la maison puisque notre dernière rencontre au Canada remonte à 2018, a indiqué Heidi El Tabakh, capitaine de l’équipe canadienne, dans un communiqué. Évidemment, nous suivrons de près l’évolution de la situation épidémiologique en Colombie-Britannique, mais nous continuons d’espérer pouvoir évoluer devant une importante foule partisane qui nous donnera assurément un avantage non négligeable. Chose certaine, nous nous préparons pour une dure bataille face à l’équipe lettone et nous nous concentrons sur notre mission.»

La Coupe Billie Jean King effectuera un retour en Colombie-Britannique pour la première fois depuis 2007. Cette année-là, le Canada s’était incliné contre Israël dans une rencontre disputée à Kamloops.

« Je suis ravie à l’idée de disputer une rencontre de la Coupe Billie Jean King à la maison pour la première fois de ma carrière, a admis Rebecca Marino, ex-38e mondiale et résidente de Vancouver. Après deux années particulièrement difficiles en raison de la pandémie, cette compétition rassemblera toute la collectivité du tennis et permettra de faire découvrir ce sport à de nouveaux amateurs. Le tennis est un sport en pleine croissance ici et je suis fière que ma province ait été choisie pour présenter cette rencontre.»