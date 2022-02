Victoire importante pour le quatuor canadien en curling

La formation canadienne du skip Brad Gushue a inscrit le point décisif au 10e bout pour disposer de la Norvège au compte de 6 à 5 dans un match du tour préliminaire du tournoi de curling masculin, jeudi, aux Jeux olympiques de Pékin.

Les gagnants ont ainsi savouré un deuxième triomphe en autant de sorties depuis le début de la compétition.

Le quatuor de l’unifolié complété par Mark Nichols, Brett Gallant et Geoff Walker a profité du marteau à la dernière reprise pour s’assurer d’un gain âprement disputé face au groupe du skip Steffen Walstad, qui avait créé l’impasse avec deux points en neuvième manche.

Vendredi, le Canada se mesurera à la Suisse, avant un rendez-vous avec les Suédois.

Hockey: départ solide des Finlandais

Menée par le tour du chapeau de l’attaquant Sakari Manninen, la formation finlandaise a remporté son premier match du tournoi de hockey masculin des Jeux de Pékin en défaisant la Slovaquie 6 à 2, jeudi.

Miro Aaltonen a réalisé un doublé pour les Scandinaves, qui menaient 3 à 1 après 20 minutes de jeu. Harri Pesonen a été l’autre marqueur des siens. Ayant tous déjà évolué dans la Ligue nationale, Markus Granlund, Sami Vatanen et Valtteri Filppula ont chacun inscrit une mention d’aide. Harri Sateri a effectué 31 arrêts.

Du côté des perdants, dirigés par l’entraîneur-chef Craig Ramsay, Juraj Slafkovsky a touché la cible deux fois. Branislav Konrad a repoussé 24 rondelles.

La Suède à l’arraché

Dans un autre match du groupe C, les Suédois ont résisté à une remontée des Lettons pour leur soutirer une courte victoire de 3 à 2.

Grâce aux deux filets de Lucas Wallmark et à celui du capitaine Anton Lander, les vainqueurs avaient pris une bonne avance. Cependant, Renars Krastenbergs et Nikolajs Jelisejevs ont resserré l’écart. Le gardien Lars Johansson n’a eu qu’à stopper 15 lancers pour permettre à son pays de conserver sa mince priorité. À l’autre bout de la patinoire, Ivars Punnenovs a affronté 26 tirs.

Samedi, la Lettonie et la Finlande croiseront le fer, tandis que la Slovaquie a rendez-vous avec la Suède.

Sortie frustrante pour Katherine Stewart-Jones et Cendrine Browne

Les fondeuses Katherine Stewart-Jones et Cendrine Browne partageaient le même sentiment après le 10 kilomètres classique des Jeux olympiques de Pékin : celui d’avoir tout donné avec des ressources limitées, jeudi.

Stewart-Jones a conclu au 36e rang, avec un retard de 3 min 02,30 s, et Browne, au 48e à 3 :41,60 de la tête.

La Canadienne Dahria Betty (+1:53,90) a surpris en se classant en 18e place, alors que l’autre Québécoise en action, Olivia Bouffard-Nesbitt a conclu au 61e rang à 4:54,80.

«Je suis pas mal déçue de ma performance. J’ai vraiment tout donné, mais ce n’est pas le sentiment que je voulais [avoir après la course]. C’est vraiment difficile. C’est juste une mauvaise journée pour moi et c’est un peu frustrant», a reconnu Stewart-Jones, 26 ans.

L’athlète de Chelsea qui s’est classée 23e au skiathlon plus tôt cette semaine a expliqué en français à Sportcom que c’est au deuxième kilomètre qu’elle a su qu’elle n’était pas dans un grand jour.

«Je me sentais correcte dans les deux premiers kilomètres, mais après, j’avais juste les jambes et les bras vraiment lourds. Je savais que ce serait difficile, mais en même temps, avec l’altitude, ça peut être normal. [...] Je sais que ma forme est là.»

Le son de cloche était le même chez Browne.

«J’espérais mieux parce que j’avais fait un bon classement au skiathlon [20e]. Malheureusement, aujourd’hui, il me manquait un petit quelque chose pour être capable de pousser fort. Ça ne peut pas toujours bien aller. On est des êtres humains et je vais la mettre derrière moi celle-là et me concentrer sur ce qui s’en vient.»

Pour faire une analogie automobile, la fondeuse qui était la deuxième à s’élancer sur le parcours a eu l’impression que son moteur stagnait en troisième vitesse. «J’étais accotée, mais je n’allais pas vite.»

La favorite, la Norvégienne Therese Johaug, a ajouté une médaille d’or à sa collection après celle obtenue au skiathlon. Ce n’est que par la mince marge de 40 centièmes de seconde qu’elle a battu la Finlandaise Kerttu Niskanen qui était pourtant première au dernier temps de passage situé à 1,8 km de l’arrivée.

Comme bien des skieuses, Niskanen a faibli en fin de course pour voir l’or lui glisser des doigts. Krista Parmakoski, également de la Finlande, a complété le podium.

Place au relais

Stewart-Jones et Browne ont confiance de laisser ce mauvais épisode en arrière. Elles avaient déjà la tête au relais 4 x 5 km de samedi. Stewart-Jones et Beatty devraient skier les portions en style classique, tandis que Browne et Bouffard-Nesbitt seraient retenues pour celles en style libre. L’ordre des skieuses demeure à confirmer.

«J’aimerais bien partir le relais. J’aime ça être la première et ça va tout le temps bien pour moi», a avancé Stewart-Jones.

«Si tout le monde a une bonne journée, je pense qu’on peut être super compétitives», a conclu Browne.