Dave Tippett congédié par les Oilers

Après le congédiement de Dominique Ducharme par le Canadien mercredi, les Oilers d'Edmonton ont à leur tour montré la porte à leur entraîneur-chef, soit Dave Tippett, jeudi.

Plusieurs sources ont relayé l'information sur les réseaux sociaux, dont Renaud Lavoie, du réseau TVA Sports.

Les Oilers venaient d'offrir deux performances misérables en autant de jours à leurs partisans, mardi et mercredi, ce qui a visiblement causé la perte de Tippett.

Plusieurs croyaient la bande de Connor McDavid relancée après une victoire acquise sur la patinoire des Capitals de Washington juste avant la pause du match des étoiles. Toutefois, le retour au travail a été pénible : une défaite de 4 à 0 aux mains des Golden Knights de Vegas a été suivi d’un échec de 4 à 1 contre les Blackhawks de Chicago, un club se trouvant à l’extérieur du portrait des séries éliminatoires.

Tippett avait pourtant retenu du positif des deux derniers duels, les siens décochant notamment 41 tirs vers le gardien Marc-André Fleury, mercredi. Par contre, il constatait quelques problèmes, tel que rapporté par le quotidien «Edmonton Sun».

«Vous pouvez dire qu’il y a eu de la chance [au début de la saison], avait affirmé le pilote, mercredi soir, au sujet du bon départ des siens en 2021-2022, au cours duquel l’équipe avait gagné 16 fois en 21 parties. J’aime le boulot que nous abattons en zone adverse, puisqu’on y passe beaucoup de temps. Néanmoins, il existe une mince ligne entre la chance et l’accomplissement du travail.»

Unités peu spéciales

Si les Oilers veulent se qualifier en séries, avec ou sans Tippett, ils devront apporter les correctifs requis rapidement. Au Rogers Place, ils ont perdu neuf de leurs 12 dernières rencontres locales. Sur la glace, les unités spéciales ont coulé le club cette semaine. L’infériorité numérique, 23e dans la Ligue nationale avec un pourcentage d’efficacité de 76,7 %, a cédé deux fois en quatre occasions face aux Hawks.

«Nous devons trouver le moyen d’écouler les pénalités, a déploré McDavid. Nous avons encore perdu la bataille des unités spéciales; ils ont marqué deux fois sur leur jeu de puissance et nous, une seule fois. Et l’attaque massive est un gros morceau de notre jeu. Si nous n’avons pas le dessus sur ce plan, on accusera du retard dans notre rythme.»

Parlant de retard, l’écart avec la dernière place des équipes repêchées de l’Association de l’Ouest se creuse. Edmonton se trouve à cinq points de ses grands rivaux, les Flames de Calgary, qui ont aussi un match en main. Les Oilers accueilleront les Islanders de New York, vendredi.

