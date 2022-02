Départ en force

PÉKIN | Les Canadiens n’ont pas raté leur entrée en scène au tournoi olympique masculin, jeudi. Rapides et déterminés, ils ont dominé l’Allemagne dans une percutante victoire de 5 à 1.

Avec sa solide mise en échec en fond de territoire offensif, le robuste attaquant Eric O’Dell a donné le ton au tournoi et au match. L’Ontarien de 31 ans a sonné les cloches du défenseur allemand Marco Nowak derrière la ligne des buts. Si bien qu’il n’est jamais revenu dans la rencontre.

La séquence a donné naissance au premier but du Canada, celui d’Alex Grant.

La chimie du trio composé de Ben Street, Kent Johnson et O’Dell a opéré immédiatement. Les trois attaquants ont chacun amassé deux points dans la victoire.

« J’ai senti que nous étions rapides dès le départ du match, a noté Street, auteur du second but de l’unifolié. Avec son jeu simple, son énergie et sa pression soutenue et profondément en territoire offensif, Eric crée des ouvertures. »

Colliton satisfait

L’entraîneur-chef Jeremy Colliton a aussi aimé ce qu’il a vu de son deuxième trio, notamment piloté par le collégien Kent Johnson. Celui-ci s’alignait du côté de la formation nationale junior il y a tout juste un mois.

« Nous avons bien fait. Nous formons une grosse équipe et forte en possession de rondelle. C’est ce que nous avons appliqué dans ce premier match. Même si nous avons fait quelques erreurs, nous avons réussi à bien gérer la rondelle », a analysé l’entraîneur d’un soir.

Les anciens du Canadien David Desharnais et Jordan Weal ont aussi contribué au pointage. Le premier a amassé une aide quand Daniel Winnik a touché la cible. L’autre a cloué le dernier clou dans le cercueil des Allemands au dernier tiers.

Une douce revanche pour le Canada, qui avait trébuché face à cette équipe en demi-finale du tournoi olympique de 2018.

Claude Julien de retour

Tout juste avant la première mise en jeu, la direction de Hockey Canada a fait savoir que Claude Julien reprendrait ses fonctions d’entraîneur-chef à compter de vendredi.

Rappelons que durant le camp d’entraînement de l’équipe olympique qui se déroulait à Davos, en Suisse, l’instructeur de 61 ans s’était blessé lors d’une vilaine chute, avait annoncé la direction.

Après avoir obtenu l’autorisation de voyager, il est débarqué à Pékin, jeudi. Il a regardé le premier match des siens depuis les gradins et n’a pas rencontré les médias par la suite.

Jeremy Colliton reprendra donc ses fonctions d’adjoint.

« Colliton a pris la relève avec brio. Mais c’est agréable de retrouver Claude. Il nous donnera certainement une poussée d’énergie. C’est un entraîneur avec une vaste expérience », a signalé le capitaine Eric Staal à propos de l’homme de hockey qui a soulevé la coupe Stanley et remporté bon nombre de médailles sur la scène internationale.

Julien compte d’ailleurs deux médailles d’or. L’une aux Jeux olympiques de Sotchi à titre d’entraîneur adjoint et l’autre au Championnat du monde 2017.

« Claude a investi beaucoup de temps, d’efforts et d’énergie à la composition de notre équipe. C’est un long processus pour se retrouver ici », a ajouté Staal.

Déjà les Américains

Avec 10 jours encore au compteur des Jeux, le tournoi olympique déboulera à grande vitesse. Déjà, le Canada a rendez-vous avec ses grands rivaux des États-Unis, samedi.

Ceux-ci ont varlopé la Chine 8 à 0, jeudi, en lever de rideau du tournoi.

Ce choc du groupe A est attendu, car la rivalité est forte entre les deux pays. Avec ou sans joueurs de la LNH.