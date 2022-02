Des bières parfaites pour l’hiver

Blanche comme la neige, de tradition irlandaise pour souligner la Saint-Patrick en nous réchauffant les papilles, rouge ou rose pour la Saint-Valentin, ou encore infusée d’arômes tropicaux, voici la bière dans toute sa diversité et plusieurs nouveautés pour la célébrer.

Pina

Photo courtoisie

On ne dit jamais non à une tempête tropicale dans notre hiver. Cette white IPA aux parfums d’ananas de la Microbrasserie La Cabane, de Québec, est là pour ça. Légèrement crémeuse, doucement amère, elle nous fouette les papilles de ses arômes franchement houblonnés.

► 6% alcool

Aphrodite

Photo courtoisie

La classique stout cacao vanille l’Aphrodisiaque, de la Microbrasserie Dieu du ciel, de Saint-Jérôme, a été rebaptisée Aphrodite. Il s’agit de la même ale noire si réconfortante, légèrement crémeuse, brassée avec fèves de cacao et gousses de vanille.

► 6,5% d’alcool

La récolte de Gilbert

Photo courtoisie

Dans la série Bières collaboratives québécoises, cette NEIPA brassée par la Microbrasserie Siboire de Sherbrooke est un délice rafraichissant aux ingrédients 100% québécois, dont le malt d’Innomalt et de Maltbroue, les houblons de Houblon Bastien, et la levure de chez Le Labo.

► 6,5% d’alcool

Nuance rouge

Photo courtoisie

Vous avez toujours rêvé de trinquer pour la Saint-Valentin avec une bière rouge fabriquée par des brésiliennes à Saint-Jean-Sur-Richelieu? Eh bien c’est possible avec cette adorable ale sure grenadine et cerise noire aux parfums houblonnés, de Overhop bières artisanales.

► 6% d’alcool

L’écume est mauve et la nuit séduisante

Photo courtoisie

En réalité absolument envoûtante, cette bière foncée sure au goût unique est brassée par la brasserie artisanale Maltstrom de Notre-Dame-des-Prairies. En plus des saveurs fruitées de la mûre et de la camerise, elle révèle une finale chocolatée, subtilement fumée.

► 4,8% alcool

Porter baltique La Riveraine

Photo courtoisie

Cette enivrante lager noire extra-forte toute en douceur et en arômes chocolatés est brassée par la brasserie artisanale l’Albatros, de Mascouche, avec des écales de cacao de la Grenade du programme Immersion cacao de l’École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée.

► 9% d’alcool

Black Cow Stout

Photo courtoisie

Quoi de mieux pour fêter la Saint-Patrick qu’une stout fabriquée par un descendant d’irlandais à Rawdon! La Black Cow Stout, aux arômes de café torréfié et de chocolat noir, est brassée avec le blé, l’orge, l’avoine et le houblon de la Ferme Macallen.

► 6% d’alcool

Sous le soleil de Maui

Photo courtoisie

Laissez-vous emporter par une vague de saveurs fruitées et subtilement salées en dégustant cette incroyable gose à la goyave et fruit de la passion brassée à Aylmer, par la Microbrasserie 5e Baron.

► 5% d’alcool

Saison du Mékinac

Photo courtoisie

Laissez-vous emporter par les suaves parfums de griottes de cette bière forte sur lie brassée à Jonquière. Une saison de seigle aux profils céréaliers et épicés a été assemblée à une rouge des Flandres sauvage et acidulée par Pie Braque, en collaboration avec À la Fût.

► 6,2% d’alcool

Val-Jalbert

Photo courtoisie

Brassée en hommage au village fantôme de Val-Jalbert par la Microbrasserie Beemer, de Roberval, cette bière blanche de blé de type belge est rafraichissante comme un blizzard. Sous son voile de blancheur, elle révèle de subtils parfums de miel, d’agrumes et de gingembre.

► 4,8% alcool