Des voitures de plus en plus lourdes, y compris pour les véhicules électriques

Les véhicules, dont les voitures électriques, ont pris de plus en plus de poids au cours des dernières années, une tendance qui s’explique par la popularité grandissante des VUS et de la technologie à bord toujours plus importante, selon Bloomberg.

Le passage des moteurs à combustion aux véhicules électriques pourrait d’ailleurs aggraver cette situation en raison du poids des batteries lithium-ion qui sont utilisées et qui sont jugées encombrantes.

Les automobiles ont commencé à prendre du poids lorsque la technologie à bord a pris de l’ampleur, alors que la baisse du coût de l’essence avait permis aux consommateurs de s’acheter de plus grandes voitures, telles que les VUS qui sont de plus en plus présents sur les routes.

Les véhicules vendus dans l’Union européenne ont ainsi pris 15 % de poids en plus depuis 2001, ce qui joue sur la réduction de la pollution ventée lors de la mise sur le marché de ces véhicules modernes, qui promettaient des économies de carburant.

Le passage à une version électrique ajouterait par ailleurs près de 200 kilos supplémentaires par véhicule. La masse moyenne des véhicules électriques vendus en Europe était environ 16 % supérieure à celles de tous les véhicules vendus, selon le Conseil international pour le transport propre.

En ce qui concerne les voitures hybrides rechargeables, ces dernières dépasseraient un poids moyen de 1900 kilos, notamment car il s’agit souvent de berlines de luxe ou de VUS.

«L’un des problèmes que nous rencontrerons à l’avenir sera le poids des produits électrifiés, parce que le poids signifie beaucoup de ressources en matières premières», a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis NV, lors du sommet automobile de Morgan Stanley en janvier dernier.

Les grands constructeurs donneraient ainsi la priorité aux VUS et voitures de sport à haute performance, car elles sont jugées plus rentables, représentant ainsi 41 % des ventes de voitures électriques en Europe, d’après des données de la Commission européenne.

Les véhicules plus lourds auraient également une incidence sur les problèmes de sécurité et la consommation supplémentaire de ressources, d’après Bloomberg.