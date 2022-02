Deux fois plus d’armes saisies à la frontière

Le nombre d’armes à feu saisies à la frontière a plus que doublé en 2021 par rapport à l’année précédente, en plus d’atteindre son plus haut niveau depuis au moins 2016.

Selon des données de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les douaniers ont saisi 1122 armes à feu illégales en 2021, par rapport à 495 en 2020.

Il peut s’agir d’armes de poing, de fusils mitrailleurs ainsi que d’autres types d’armes automatiques et semi-automatiques.

Malgré cette forte hausse, les armes illégales continuent d’entrer d’une façon alarmante sur le territoire montréalais et les victimes par balles s’accumulent.

Le 25 janvier dernier, notre Bureau d’enquête révélait qu’au moins deux cargaisons d’armes entraient tous les mois et qu’au moins 2000 armes à feu illégales étaient en circulation à Montréal.

Mais l’agence fédérale est catégorique.

« La lutte contre la contrebande et le trafic d’armes à feu [...] est l’une des priorités », assure Jacqueline Roby, conseillère et porte-parole de l’ASFC.

Elle précise que les écarts dans le nombre de saisies dépendent de plusieurs facteurs, tels que la façon d’opérer des trafiquants.

Or, selon nos sources, le nombre d’armes saisies à la frontière varie d’une année à l’autre, car les autorités laissent parfois stratégiquement entrer des cargaisons d’armes, afin de déterminer leur destination.

Longueur d’avance

Depuis novembre 2018, 51,5 M$ ont été prévus par Ottawa pour divers programmes afin d’empêcher les armes à feu illégales d’entrer au pays.

Photo courtoisie, ASFC

Est-ce que ces injections de fonds permettront de freiner l’importation des armes ? Il semblerait que non.

« Les trafiquants ont toujours un pas d’avance sur les autorités », explique une source policière, qui n’est pas autorisée à parler aux médias.

L’ASFC admet que les contrebandiers utilisent des méthodes de dissimulation de plus en plus sophistiquées, sans vouloir décrire ces méthodes.

Une autre source confidentielle bien au fait du dossier précise que la frontière entre le Canada et les États-Unis, la plus longue au monde, permet aux trafiquants de passer la marchandise à des endroits où il y a peu ou pas de contrôles.

« C’est un jeu d’enfant », indique même un trafiquant d’armes qui s’est récemment confié à notre Bureau d’enquête.

Néanmoins, l’ASFC continue à mettre des mesures en place afin d’être plus efficace dans la vérification des véhicules et des marchandises qui entrent au Canada, dit Jacqueline Roby, alors que de nouveaux appareils de détection seront notamment déployés.

Des renforts pour mieux détecter les armes

Déploiement de nouveaux appareils à rayons X portatifs et de plus grande taille

Installation à venir de 5 systèmes d’imagerie à grande échelle

5 nouvelles équipes de chiens détecteurs

Mise en place d’un projet de formation spécialisée sur la fouille de véhicules

4402 armes illégales saisies depuis 2016

1122 en 2021

en 2021 495 en 2020

en 2020 716 en 2019

en 2019 709 en 2018

en 2018 738 en 2017

en 2017 622 en 2016

Source : ASFC