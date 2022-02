Du courage en temps de pandémie

Juste à temps pour la Saint-Valentin, un nouveau fleuriste a ouvert ses portes, le 1er février dernier, au 360, boulevard du Lac, à Québec. En ces temps de pandémie, il faut ici souligner le courage et la détermination des copropriétaires. Spécialisée en arrangements floraux, la boutique offre aussi un éventail alléchant de bonbons et de chocolats fins pour la fête des amoureux, mais aussi en prévision de Pâques et de la fête des Mères. Le député fédéral de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, a rendu visite aux copropriétaires (oncle et neveu) récemment, histoire de leur souhaiter bon succès en affaires. Renseignements : https://www.fleursetc.ca. Sur la photo, le député Pierre Paul-Hus est entouré de Philippe Thibault et d’Alain Thibault.

Bonne fête, Mamie Lou

Photo courtoisie

Née le 10 février 1931, originaire de Québec, et qui demeure toujours dans sa maison du quartier Les Saules à Québec, Louisette Lamonde (photo) célèbre aujourd’hui son 91e anniversaire de naissance. Celle que ses deux enfants (Jacques et Sylvie), ses 4 petits-enfants (Claudia, Patrick, Karine et Steve) et ses 8 arrière-petits-enfants (Samuel, Mathieu, Eliot, Maxim, Eloïse, Loïc, Evelyn et Charles) surnomment affectueusement Mamie Lou est une dame au grand cœur qui a toujours aidé les autres (famille et amis). Maintenant, elle prend soin d’elle et de son amoureux, Serge, qui est aux petits soins avec elle. Mamie Lou est comblée de ces temps-ci. Grande fan de sport, elle suit à la télé, avec grand intérêt, toutes les compétitions des Jeux olympiques de Pékin en Chine. Amante de la nature, elle aime aussi la pêche et la chasse. Sur la photo, elle est entourée d’Evelyn et Charles, deux de ses arrière-petits-enfants.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 10 février 1942. Alors que l’Amérique vient d’entrer en guerre, le paquebot Normandie, fierté de la France (le plus grand, le plus beau et le plus rapide du monde) est en réfection dans le port de New York pour le transport des troupes. Un incendie se propage rapidement au pont promenade tandis que l’équipage, pris de panique, évacue le navire qui chavire. L’enquête officielle conclut à un accident mais, dans un climat de paranoïa collective, l’épave du Normandie devient le point focal des hantises de tout le pays. Quatre-vingts ans plus tard, la légende de l’attentat refuse de mourir.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dominique Vien (photo), députée fédérale pour la circonscription de Bellechasse—Les Etchemins—Lévis, 55 ans...Kim Rusk, animatrice québécoise à la télévision et à la radio, 38 ans...Natasha St-Pier, chanteuse québécoise, 40 ans...Mike Ribeiro, ex-joueur de hockey de la LNH, avec le Canadien de 1999 à 2006, 42 ans...Mario Jean, humoriste québécois, 57 ans...Greg Norman, ex-golfeur australien de la PGA, 67 ans...Jacques L'Heureux, acteur québécois (Passe-montagne), 69 ans...Mark Spitz, nageur américain, record de 7 médailles d'or aux JO de Munich en 1972, 72 ans...L’honorable Louise Arbour, ex-juge à la Cour suprême du Canada, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 février 2021 : Larry Flynt (photo), 78 ans, magnat du porno, fondateur du magazine «Hustler» et défenseur autoproclamé de la liberté d’expression... 2020 : Claire Bretécher, 79 ans, dessinatrice française de BD (Frustrés et Agrippine) ... 2019 : Michael Wilson, 81 ans, ancien ministre fédéral du Parti progressiste-conservateur... 2018 : Jóhann Jóhannsson, 48 ans, musicien et compositeur islandais... 2017 : Mike Ilitch, 87 ans, propriétaire des Red Wings (LNH) et des Tigers de Detroit (LAB)... 2016 : Andrew L. Lewis, Jr., 84 ans, ancien Secrétaire aux Transports des États-Unis... 2014 : Shirley Temple, 85 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine... 2010 : Charles Baillargeon, 92 ans, le dernier homme fort de la célèbre famille Baillargeon de St-Magloire... 2008 : Roy Scheider, 75 ans, acteur américain "Les Dents de la mer » ... 2007 : Douglas Orr, 82 ans, le père de Bobby Orr... 1999 : Yvon Dufour, 68 ans, comédien québécois.