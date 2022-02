LEVASSEUR, Alain



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 28 janvier 2022, à l'âge de 58 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Alain Levasseur, conjoint de madame Nathalie Nault. Il était le fils de feu monsieur Rosario Levasseur et de feu dame Anita Marquis. Originaire de Pohénégamook, il demeurait à Lac-Beauport. Il laisse dans le deuil sa conjointe et grande complice Nathalie Nault; ses enfants : Laurent, Hugo (Roxanne L.Ross) et Frédéricke; la mère de ses enfants Marie-France Beaulieu; le fils de sa conjointe Raphaël Leclerc; ses frères et ses sœurs: feu Marie, Mario (Martine Dallaire), Andrée (Pierre Joyal), Gisèle (Michel Michaud) et Serge (Maryse Bérubé) ; sa belle-famille Nault ; nièces, neveu, ainsi que plusieurs amis(es) et collaborateurs d'affaires. Sont aussi attristés par son départ, la grande famille du Groupe Levasse dont il est le fondateur. Son départ beaucoup trop tôt, laisse un grand vide. Grâce au doux parfum de ses souvenirs, il continuera de vivre à jamais dans nos cœurs.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.Monsieur Levasseur a été confié aux bons soins du :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La sclérose latérale amyotrophique (SLA), 5415 Pare St bureau 200, Mount Royal, Québec H4P 1P7, Canada, https://sla-quebec.ca/Pour rendre hommage àmonsieur Alain Levasseur,vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.