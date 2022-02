PAGEAU, Pierre



À Québec, le 30 janvier 2022, est décédé monsieur Pierre Pageau à l'âge de 66 ans. Il était le fils de feu monsieur Marcel Pageau et feu madame Dorilda Blondeau. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Gilles (Helen Burke), Claude (Hélène Côté), Roger (Sylvie Viel), Louise (Daniel Gagnon) et Gaétan (Hélène Gosselin); ses neveux et nièces: Rachel (Francis), Félix (Nicolas), Michèle (Réjean), Alexis (Marie-Frederik), Christine (Francis), Daniel (Yanie), Sébastien (Stéphanie), Marie-Pier (Jean-Sébastien), Catherine, Maxime, Andréanne, Vincent (Camille) et Marie-Claude (Mickaël); plusieurs petits neveux et nièces; sa marraine: Pierrette B. Pageau (feu Raymond Bédard); son oncle: Jean-Louis Pageau (Denise Fréchette), ainsi que plusieurs cousins, cousines des familles Blondeau et Pageau, ses amis et ses collègues de travail du RTC. Ton départ, beaucoup trop tôt, nous plonge dans un profond chagrin. Nous gardons de toi le souvenir d'un être d'exception pour ta bonté, ta générosité et ta bienveillance. Un remerciement spécial au personnel d'Humanitae, à Mme Louisette Gingras et Dr Louise Caron pour leur soutien. La famille recevra les condoléances àde 9h à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives (APP) - Fondation de la Famille Lemaire, pour contribuer à l'avancement des recherches sur la dégénérescence cortico-basale (DCB).