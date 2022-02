ROYER, Anita Bouchard



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 14 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Anita Bouchard, épouse de feu Joseph Royer. Elle était la fille de feu Rosaire Bouchard et de feu Marie-Jeanne Lebel. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Denis Goulet), Gilles et Guy; ses petits-enfants: Line, Yan, Isabelle et Maxime; ses arrière-petits-enfants: Chloé, et Derek Prévost; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Clément, Lise, Doris (Yvon Arbour), Richard (Claudette Drapeau), Diane (feu Antonio Gallant), feu Raynald (feu Lise Coulombe), Carole Royer (Jacques Gagné). Elle laisse également dans le deuil sa tante: Suzanne Chabot (feu Roland Lemelin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances aude 14h à 17h.Madame Bouchard sera portée à son dernier repos, au columbarium du complexe funéraire Sylvio Marceau le jour même. Considérant les circonstances actuelles et les mesures sanitaires imposées par la santé publique, qui limitent le nombre à 50 personnes à la fois dans nos salons sans rotation pour les condoléances ainsi qu'en chapelle. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation sociale devra être respectée.La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, pour les bons soins prodigués à madame Bouchard. Pour rendre hommage à madame Anita Bouchard, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.