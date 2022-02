CÔTÉ, Françoise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 janvier 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Françoise Côté, conjointe de monsieur Gérard Bossé. Elle était la fille de feu madame Hermance Sirois et de feu monsieur Florian Côté. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 11 février de 13h à 15h au salon commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Côté laisse dans le deuil, outre son conjoint monsieur Gérard Bossé; ses enfants: Kathy Scott (Kerry Scott), Mario (Johanne Savard), Christian (Donna Beaudoin) et Manon Beaudoin (Jacques Thibault); les enfants de son conjoint: Stéphane (Josée Deschamps) et Cynthia Bossé; ses petits-enfants: Shannon, Brandon et Justin Scott, kyle, Shayne et Bailey Beaudoin, Nicolas et Émilie Potvin, Pénélope et Nikola Bossé et Loïc Bernard; ses arrière-petits-enfants: Alyah, Noah-James, Evaly, Louka, Sofia, Léo, Layla et Hailey: ses frères et sœurs: Louisa, Colette, Céline, Suzanne, Richard, Raynald, Raymond, Christiane, feu Jeanne et feu Monique et leurs conjoints(es); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bossé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca