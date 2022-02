ROCHETTE, Noëlla



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Noëlla Rochette, fille de feu monsieur Arthur Rochette et de feu madame Laurentine Dussault. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Neuville.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Rochette était la soeur et la belle-soeur de feu Roch (Rose-Aimée Godin), feu Alcide (feu Gemma Frenette), feu Annette (feu Robert Barbeau), feu Jacqueline (Jean-Paul Alain), feu Lucille (feu Julien Jobin), feu Jean-Louis (Anita Fiset), feu soeur Rose. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Sainte-Marie de Donnacona, de l'hôpital régional de Portneuf et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca