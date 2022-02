«Est-ce qu’on a un chef d’État en sol canadien?»

C'est la question que se demande Régine Laurent quant à la position de Justin Trudeau sur les convois de camionneurs.

«On a affaire à des gens radicaux, des gens en colère et le danger, c’est de laisser les citoyens à eux-mêmes», explique Mme Laurent quant aux citoyens d’Ottawa.

Selon Régine Laurent, même si le provincial, le fédéral et le municipal sont de la partie, un leader est essentiel. «Quand on a plusieurs juridictions, on a besoin d’un chef d’orchestre. Et ce chef d’orchestre devrait être Justin Trudeau», ajoute-t-elle.

«Monsieur Trudeau fait de la boxe. Et avec l’attitude qu’il a en ce moment, s’il était dans le ring, cela ferait longtemps qu’il serait KO technique», souligne Mme Laurent.

*Voyez le billet de Régine Laurent dans la vidéo ci-dessus*