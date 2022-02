ROCHON, Clément



À l'Hôpital Chauveau, le 25 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Clément Rochon, époux de madame Yolande Ferland, fils de feu Anny Ramsay et de feu Gustave Rochon. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Richard (Nancy Patry), Monique, Carol et René ainsi que leur mère Jeannine Caron; ses petits-enfants: Steeve, Stéphane, Andrée-Anne, Claudelle, Dave, Marie-Pier, Jean-François, Gabriel et Josianne; ses arrière-petits-enfants: Béatrice, Rose, James, Eli, Noah, Raphaël, Megan et Cédric; les membres de la famille Ferland; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital Chauveau pour leur accompagnement et les bons soins prodigués.