THIBAULT, Yvon



À la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 27 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Yvon Thibault, fils de feu Noëlland Thibault et de feu Marie-Ange Labrie. Il demeurait à Armagh, Bellechasse.à compter de 10h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Claudette (feu Pierre Rochefort), Réjeanne (Yvon Arbour), Gaétane (Gaétan Brochu), Lorraine (Normand Gagné), Serge (Jacinthe Arbour); ses neveux et nièces: Annie Rochefort (Stéphane Brian), Luc Rochefort et Nathalie Rochefort (Carlo Peirolo), Caroline Gagné (sa fille Raphaëlle) et feu Robin Gagné, Mathieu Thibault (Amélie Lévesque et leurs filles Naomie et Anna). Il laisse également dans le deuil ses tantes et son oncle, ses cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial à ses amis Maurice Bolduc et Guylaine Leblanc, Christian Bisson et Danny Thibault ainsi qu'à leurs enfants et Fernand Drolet pour leur aide et leur grand soutien tout au long de sa maladie. Merci aussi à tous les membres de sa famille qui ont été là pour lui jusqu'à la fin. Remerciements au personnel des soins palliatifs pour tous les bons soins, leur attention et leur compréhension lors de son passage déterminant de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, 5445, rue Saint-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9. Les formulaires seront disponibles sur place.