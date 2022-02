RÉMILLARD, Lauréat



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 25 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Lauréat Rémillard, époux de madame Cécile Duchesneau. Il était le fils de feu Herménégilde Rémillard et de feu Éva Lemelin. Il demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.de 12h à 13h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Bruno (Bouchra Nasri), Brigitte, Marie-Josée et Dominic (Mélanie Bouffard); ses petits-enfants: Marie-Chantal (Dany Grimard), Stéphane et Marc-Antoine Larochelle (Évelyne Giguère); ses arrière-petits-enfants: Lucas et Éden Grimard ainsi que Nelson Larochelle. Il était le frère de: feu Léopold (feu Thérèse Morasse), feu Armand (feu Jeanne Richard), feu Roland (Germaine Gagnon), feu Eudore (feu Bertha Gilbert), feu Albert (feu Suzanne Veilleux), Annette (feu Philippe Breton), Thérèse (feu Louis Goulet), feu René (feu Noëlla Bernard), feu Éva (feu Robert Morin), feu Aline (Jacques Duchesneau) et feu Eugène (feu Liliane Lagacé). De la famille Duchesneau, il était le beau-frère de: feu Jean-Paul (feu Charlotte Cudahy), Jacques (feu Aline Rémillard), feu Ursule, Denis (feu Louise Godbout), feu Benoit, feu Agathe (feu Jocelyn Breton) et Simon (Claire Rempel). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie très chaleureusement toute l'équipe du CHSLD de Saint-Raphaël pour les très bons soins apportés à monsieur Rémillard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la