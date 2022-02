TESSIER, Rachel Jobin



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 18 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Rachel Jobin, épouse de monsieur Jean-Guy Tessier et fille de feu monsieur Jean-Baptiste Jobin et de feu madame Auréa Lirette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Jacques Casabon), Richard (Réjeanne Lemay), Armand (Céline Richard), Serge (Claire Bélanger), Martin (feu Nancy Blouin) (Nancy Hamon); ses petits-enfants : Jérôme (Rosemary), Dave (Marylène), Mélanie, Kevin (Karen), Charles et leur mère Lison Gagné, Joelle, Mathieu (Élodie); ses arrière-petits-enfants : Hugues, Méliane, Alyson, Maggy et Jimmy. Elle était la sœur de : Fernande, André, feu Gemma, feu Marcel, feu Georges, feu Gilbert, feu Rosaire et feu Alice et leurs conjoints conjointes. Elle était la belle-sœur de : Gaston, Jacques, Gilles, Jules, Yvan, Yvette et feu Monique et leurs conjoints conjointes. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre Bourgois, Québec (Québec) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999, en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org ou plus directement via le lien suivant: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/