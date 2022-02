CARON, Roger



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 1er février 2022, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédé monsieur Roger Caron, époux de feu dame Jeannine Blumhart, fils de feu Joseph Caron et de feu Anna Gravel. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sonia Caron et Claudine Caron (Claude Vézina); ses petits-enfants: Benoit Labrecque, Sébastien Labrecque (Stéphanie Kézia Faucher), Ludovic Vézina (Chantal Gauthier) et Jade Vézina (Patrick Stephan); son arrière-petit-fils Léo, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre tous ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés avant lui. La famille tient à remercier le Dr François Piuze et son équipe des soins palliatifs du Jeffery Hale pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale et Saint Brigid's Home, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1S 2M4, tél.: 418-684-2260.