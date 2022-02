ImMERsion: un voyage virtuel au cœur de la mer

L’Aquarium du Québec accueille depuis quelques jours des centaines de nouveaux pensionnaires... virtuels. Au cœur de la toute nouvelle attraction imMERsion, ces animaux aussi vrais que nature sont les vedettes d’une impressionnante expérience immersive qui entraîne les visiteurs au plus profond des mers.

Le spectacle d’une dizaine de minutes est diffusé dans une salle circulaire depuis la semaine dernière. Du plancher jusqu’au plafond, des écrans plongent petits et grands dans une « immersion totale ». Onze projecteurs s’assurent de créer l’illusion parfaite.

Les images, signées Graphics eMotion, montrent les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, l’océan Atlantique Nord, la mer des Sargasses, les profondeurs des abysses et les créatures qui peuplent ces territoires.

« La sensation d’immersion est très, très bien réussie », se félicite la directrice éducation pour l’Aquarium du Québec, Emmanuelle Pequin. « On a l’impression que le sol bouge sous nos pieds, alors qu’il n’y a rien qui se passe. »

Réalisme

Des anguilles aux calmars géants, des requins du Groenland aux fous de Bassan pêchant à proximité du rocher Percé, les créateurs d’imMERsion ont inclus un grand nombre d’espèces. Une attention particulière a d’ailleurs été portée au réalisme des images.

« Il n’était pas question que le béluga ne bouge pas comme un vrai béluga », précise Mme Pequin, dont l’équipe s’est assurée de la fidélité des images produites.

Photo courtoisie, SEPAQ

Les visiteurs sont ainsi avalés puis recrachés par une baleine ou bien saisis par un calmar géant.

Jusqu’ici, la réaction du public est très bonne, assure Mme Pequin. « Les enfants réagissent super bien. Ils vont toucher les animaux, on voit leur réaction quand il y a un effet de surprise dans l’animation et c’est vraiment amusant. »

♦ Le spectacle est présenté en continu tous les jours. Il est inclus dans le prix du billet quotidien.