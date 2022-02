«J’ai versé quelques larmes» -Normand St-Louis

Photo d’archives Normand St-Louis (à gauche) était un spectateur de première loge quand les Rangers de New York ont rendu un vibrant hommage à son illustre fils qui disputait en cette soirée du 1 er décembre 2014 son 1000e match dans la LNH. Son épouse Heather et leurs enfants Ryan, Lucas et Mason ont applaudi chaleureusement le héros de la soirée.