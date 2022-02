Demain, ça va faire deux semaines que les camionneurs et les manifestants bloquent les rues devant le parlement à Ottawa.

La manifestation s’est rapidement transformée en occupation.

Justin Trudeau doit trouver une solution. Il a fait peu de commentaires sur la place publique. Certains diront que c’est mieux ainsi. Car, quand il parle, il met de l’huile sur le feu.

Les hauts et les bas chez les conservateurs ont permis à Justin Trudeau de ne pas être sous les projecteurs.

Cependant, le calme retrouvé chez les bleus, avant de nouveaux déchirements pendant la chefferie, et la sortie fracassante du député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, font en sorte que ça chauffe de plus en plus pour M. Trudeau.

La division

M. Lightbound a bien cerné le problème avec les sorties de son chef. M. Trudeau a de la misère à s’élever au-dessus de la mêlée lorsqu’il parle des manifestants et des camionneurs.

Pour le premier ministre, il y a les bons et les méchants. Mais ça ne fonctionne pas comme ça !

Cette division a été au cœur de la stratégie électorale pour les libéraux à l’automne dernier. M. Trudeau a malheureusement oublié qu’un premier ministre gouverne pour l’ensemble des Canadiens, même pour ceux qui ne pensent pas comme lui.

Le député de Louis-Hébert a également mentionné qu’un plan de déconfinement devrait être annoncé. Un exercice qui permettrait probablement de sortir de cette crise.

Médiation

De son côté, le maire d’Ottawa a demandé au gouvernement fédéral de nommer un médiateur.

C’est un rôle parfait pour Chrystia Freeland. Elle est impliquée dans tous les dossiers, elle est capable de s’occuper de celui-là aussi.

Avant de faire un plan de déconfinement, Mme Freeland aurait tout intérêt à rencontrer les manifestants afin de les écouter.

La vice-première ministre a déjà négocié avec Donald Trump, donc on imagine qu’elle est capable de le faire avec les camionneurs.