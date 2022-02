La Colombie fixe les règles pour «l’exploitation» des trésors d’un galion légendaire

La Colombie a fixé les règles pour fouiller l’épave du légendaire galion San José, l’un des plus grands de l’armada espagnole, coulée il y a trois siècles au large de la côte caraïbe de ce pays, et pour «l’exploitation économique» de ses trésors, a-t-on appris de sources officielles.

Le contenu de l’épave du vaisseau, localisée en 2015 et qui selon les experts contient au moins 200 tonnes d’or, d’argent et d’émeraudes, ne peut être commercialisé, car considéré comme un patrimoine culturel en Colombie.

Les entreprises ou personnes intéressées par les fouilles devront signer un «contrat» avec l’État et soumettre au gouvernement un inventaire détaillé de leurs découvertes et des plans pour leur «conservation» et leur éventuelle «exploitation économique», selon un décret présidentiel rendu public jeudi.

Le gouvernement souhaite que les trésors soient exposés «dans un musée des bateaux naufragés» et deviennent «une source de fierté pour la Colombie, les Caraïbes et le monde», a déclaré la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères, Marta Lucia Ramirez, dans un communiqué.

Longtemps le rêve de tous les chercheurs de trésors de la planète, ce galion avait été coulé par la flotte britannique dans la nuit du 7 juin 1708 au large de Carthagène des Indes (nord-ouest).

Le San José acheminait l’or, l’argent et les pierres précieuses des colonies espagnoles d’Amérique vers la cour du roi Philippe V.. Seuls quelques-uns des 600 membres de son équipage avaient survécu au naufrage.

Fin 2015, alors que les chercheurs de trésors de tous bords pistaient le San José depuis des décennies, le président colombien, Juan Manuel Santos, avait annoncé la découverte de la localisation exacte de l’épave, grâce notamment à ses canons en bronze uniques, avec des dauphins gravés dessus.

M. Santos l’avait alors présenté comme «le trésor le plus précieux jamais découvert dans l’histoire de l’humanité» et proposé de financer l’opération de sauvetage avec une partie des richesses trouvées.

Mais son successeur Ivan Duque a ordonné le gel du dossier et de la passation du marché à un opérateur privé afin de garantir que le butin récupéré resterait en Colombie.

«Il aurait été totalement irresponsable de livrer ce patrimoine exceptionnel au profit de quelques antiquaires, une honte», a souligné Mme Ramirez.

Les vestiges du San José sont situés à une profondeur comprise entre 600 et 1 000 mètres, ce qui constitue un défi technologique et scientifique pour les futures fouilles.

Les experts évaluent le cout de l’opération à 70 millions de dollars.

L’Espagne et des indigènes boliviens continuent de revendiquer la propriété du galion coulé tandis qu’il transportait des richesses de la Vice-royauté du Pérou. Mais la Colombie maintient que les vestiges de l’embarcation comme sa précieuse cargaison sont son «entière» propriété.