La dure réalité de la pauvreté

Mon beau sapin n’était pas au rendez-vous cette année, car j’avais décidé « de faire maigre » pendant le temps des fêtes, comme le disait si bien mon grand-père à une époque. Pas de cadeaux au pied de l’arbre et un repas de tous les jours sur la table. Depuis, je suis devenue l’équivalent de la mère de la petite Aurore d’autrefois.

Je voulais que mes enfants réalisent enfin que leur père et moi, on est aussi pauvres qu’eux, mais ils ne veulent tellement pas le voir, au point de me faire accuser de les priver de ce qui leur revient de droit, et qu’ils auront de toute façon à notre décès. Comme mon mari ne me défend pas, qu’est-ce que je réponds à ça ?

Anonyme

Si tout ce que vous me dites est vrai, vous ne répondez rien, puisqu’il n’y a rien à dire. Avec des enfants inconscients et ingrats, le silence est la meilleure protection contre les assauts.