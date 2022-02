L’agneau sacrifié

Dominique Ducharme a donc été sacrifié. Pour sauver les faces de Geoff Molson, de Carey Price et de Jeff Petry.

Vous voulez le bilan de Geoff Molson avec sa direction depuis 11 mois et demi ? Congédiement de Claude Julien avec cinq millions à payer. Congédiement rocambolesque de Stéphane Waite. Congédiement déguisé de Scott Mellanby. Perte et départ de Joël Bouchard. Congédiements trop tardifs de Trevor Timmins et de Marc Bergevin. Congédiement de Paul Wilson, trop ami de Marc Bergevin.

Et en moins d’un an, faut maintenant ajouter le congédiement de ce pauvre Dominique Ducharme, torpillé par une organisation disloquée après avoir été le seul coach en 28 ans à conduire le Canadien en série finale de la Coupe Stanley.

Ça, mes amis, c’est de la présidence !

MARTIN ST-LOUIS DÉBARQUE

Comment ne pas aimer Martin St-Louis ? Je le connais depuis vingt-cinq ans. Des yeux de Maurice Richard. Une détermination farouche et une très belle intelligence.

Il arrive auréolé d’une coupe Stanley et d’un championnat des compteurs.

Avec un prestige et un charisme qui devraient convaincre Julie Petry, celle qui mène le CH.

C’est un homme intense et vrai qui va profiter de l’impact de son arrivée pour secouer cette bande d’empotés et de perdants. Ça va nettoyer l’atmosphère dans le vestiaire et dans les avions nolisés, c’est évident.

Mais cette organisation de broche à foin n’est même pas foutue de nous installer un entraîneur de carrière avec un contrat en poche.

On amène Martin St-Louis, coach PAR INTÉRIM d’une équipe bantam qui va maintenant retrouver une équipe de calibre bantam. Au moins, St-Louis ne sera pas trop dépaysé.

Ses joueurs de 14 ans doivent mieux jouer défensivement que les Jeff Petry plantés à la ligne bleue.

Mais c’est quand même un coach par intérim. Remarquez, c’est peut-être lui qui n’a pas voulu s’investir plus longtemps dans cette organisation, allez donc savoir, avec le prestigieux Canadien de Montréal.

LE COUNTRY CLUB DE JEFF GORTON

Qu’on ne se méprenne pas. Je suis heureux pour Martin St-Louis, un gars de Laval. Un gagnant et une belle personne. Et dans les faits, il n’est pas un novice absolu dans le coaching contrairement à Mario Tremblay.

Mais le préférer à un Guy Boucher ? À un Patrick Roy ? J’ai besoin d’une explication.

Peut-être suffit-il de vérifier qui forme l’entourage de Martin St-Louis depuis quelques années ?

Jeff Gorton qui était là pour l’attirer avec les Rangers de New York se retrouve à Montréal ?

Ryan St-Louis, le fils de Martin, qui joue à Northeastern avec le fils de Kent Hughes ?

Ou Martin St-Louis qui a coaché à Mid Fairfield où évoluait Jeff, le fils de Jeff Gorton ? Mid Fairfield Youth Association est situé au Connecticut. Northeastern à Boston, à côté.

La direction du Canadien va aimer les fèves au lard.

Dans le journalisme, ça s’appelle un réseau de contacts. Dans le hockey, on dit que c’est un country club.

Quand même, bienvenue à la maison, Martin. Bien du plaisir à venir.