«L'apéro piquant» reçoit Léa Clermont-Dion

Dix ans après la grève étudiante, Léa Clermont-Dion, qui à l’époque militait ardemment en faveur de ce mouvement, est revenue sur cette période de tourmente avec Richard Martineau et Sophie Durocher.

Le couple de chroniqueurs a notamment confié, dans son balado «L’apéro piquant», que cette période avait été difficile à vivre, alors que des gens manifestaient devant leur maison et brandissaient des pancartes avec leur photo accompagnés de slogans méprisants.

Avec du recul, la militante «carré rouge» de l’époque, qui manifestait tous les soirs, a avoué que le mouvement avait pris des proportions insoupçonnées et qu’il était difficile pour elle de voir l’impact que le mouvement pouvait avoir sur la vie de certaines personnes.

«J’étais quasiment en train de me radicaliser, c’était la romance du mouvement social, et avec mes lunettes de cette époque-là, ça ne me faisait ni chaud ni froid, c’est comme si je ne réalisais pas; une jeune qui n’est pas assez mature pour voir l’impact sur vos vies, et pourtant on a le droit de ne pas être d’accord, mais il y a des limites à tout», a-t-elle avoué.

A posteriori, la post-doctorante en science politique a admis qu’il y aurait pu y avoir un débat plus équilibré dans la société et que «ça ne devait pas être cool pour ceux qui voulaient avoir un autre point de vue».

Une décennie plus tard, Léa Clermont-Dion a continué de se tenir debout et de défendre ses convictions. Dans cet épisode de «L’apéro piquant», elle est notamment revenue sur le procès d’agression sexuelle qu’elle a intenté contre son ancien patron Michel Venne, à l’issue duquel il a été reconnu coupable d’agression et d’exploitation sexuelle, en juin dernier, au palais de justice de Québec.

Au moment des faits, l’autrice et documentariste n’avait que 17 ans et s’était fait demander de taire l’affaire par nulle autre que Lise Payette, modèle féministe et ex-ministre notamment à la Condition féminine sous René Lévesque.

Elle a par ailleurs confié à Sophie Durocher et Richard Martineau que cette rencontre avec Mme Payette avait brisé son rêve d’avoir une carrière politique. Et que ce serait le président du conseil d’administration du Devoir de l’époque, Jean Lamarre, qui aurait proposé à M. Venne d’envoyer Mme Payette blanchir sa réputation.

Efficacité du système de justice

La réalisatrice du documentaire «T’as juste à porter plainte», qui s’attarde au parcours judiciaire de victimes d’agressions sexuelles, s’est portée à la défense du système de justice, bien qu’il soit imparfait.

«C’est facile de dire que tout est de la merde. [...] Par rapport au système de justice, j’avais plein d’appréhensions, mais les gens que j’ai rencontrés, c’est des gens qui font un travail extrêmement difficile. [...] C’est vrai qu’il y en a des pas bons et c’est vrai qu’il y en a des pourris même, mais il y en a aussi des extraordinaires», a-t-elle dit.