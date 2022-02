L’authentification A2F plutôt que le numéro de téléphone

Non seulement votre numéro de téléphone utilisé dans vos vérifications de sécurité est vendu aux agences de marketing, ce sont les entreprises de réseau social qui leur fournissent.

Il y a quelques années, des géants comme Facebook et Twitter ont admis avoir vendu aux spécialistes du marketing les numéros de téléphone que leurs abonnés avaient enregistrés sur leur site. Quand on vous dit que vous être le produit sur ces réseaux dits sociaux, c’est vrai jusque dans les moindres détails.

Beaucoup d’abonnés avaient donné leur numéro pour activer l'authentification à deux facteurs (2FA) pour renforcer les accès – processus par lequel un site Web vous envoie un message texte pour confirmer votre identité.

Si l’authentification à deux facteurs (A2F) est essentielle à la sécurité des connexions en ligne, il faut plutôt que vos numéros de téléphone préférer d’autres outils comme les applications mobiles d’authentification A2F qui, elles, génèrent des numéros aléatoires.

Les applis d’authentification à double facteur

Outre le numéro de téléphone, les plateformes de réseau social acceptent d’autres méthodes A2F.

L’application gratuite Authy pour iOS, Android, Windows et macOS est sans doute la plus facile à utiliser. Il suffit d’enregistrer votre compte Authy sur les sites Web que vous utilisez pour que l’application sauvegarde votre configuration A2F dans l’infonuage et la synchronise sur tous vos appareils.

Mis à part Authy, Google et Microsoft offrent leurs propres applications A2F pour Android et iOS.

Authy

À l’utilisation, après avoir indiqué votre identifiant et mot de passe, le site vous demandera d’inscrire le numéro aléatoire indiqué dans l’appli A2F, lequel change après 60secondes.

Si un numéro de téléphone est exigé...

Advenant que le site ou la plateforme nécessite quand même un numéro de téléphone pour l’A2F, Google offre la solution de numéros téléphoniques virtuels sans frais avec lesquels on peut recevoir des appels et des messages texte.

S’il faut pour l’utiliser donner quand même son véritable numéro de téléphone, le service vous permet de vous inscrire à une foule de services à l’aide de numéros virtuels –un excellent moyen de réduire les appels non sollicités.

Google

Si vous remplacez votre téléphone...

Nouveau téléphone ? N’oubliez pas d’exporter les comptes A2F stockés dans l’actuelle application A2F afin de les importer dans la nouvelle. Allez dans le soutien technique de chaque application sur le Web pour savoir comment faire. La procédure varie d’une application A2F à l’autre. Vous y trouverez d’autres situations comme celle d’un appareil perdu ou d’un nouveau numéro de téléphone.

Ce pistage publicitaire d'autant plus effrayant que nos numéros de téléphone sont devenus des outils puissants pour nous identifier et nous suivre. Évitez de les utiliser à tout vent.

Pire encore, une fois indiqué dans son profil, on ne peut supprimer son numéro de téléphone qu’en supprimant entièrement son compte de réseau social.