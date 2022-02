Le tigre a déjà 10 ans

Camille Estephan est encore tout jeune. Pourtant, Eye of the Tiger Management fête déjà ses 10 ans. Devenue, et de loin, la plus importante entreprise de promotion de boxe au Canada.

Dix ans. Des combats de championnat, 21 boxeurs sous contrat, 12 galas malgré une pandémie interminable au Québec. Et un homme toujours aussi passionné par la boxe.

« C’est tout jeune au Liban que je suis devenu amoureux de la boxe. Mon père boxait, mes oncles aussi. Et tout jeune, j’ai boxé moi aussi », raconte-t-il en parlant de cet anniversaire qu’on souligne en février.

Tempus fugit. Le temps s’enfuit. Le jeune immigrant a pratiqué tous les métiers à son arrivée au Québec. Avant de devenir un des plus importants courtiers en valeurs mobilières avec plus de 5 milliards de dollars sous gestion.

BERMANE STIVERNE

Il s’est d’abord investi comme gérant et support de deux torturés de la vie. Bermane Stiverne et Dierry Jean. Ils étaient coincés avec Don King. Le jeune Estephan s’est battu pour eux. Confronté à un cul-de-sac et sans pouvoir devant les promoteurs, il a contacté Michel Hamelin de la Régie pour demander une licence de promoteur.

« On a commencé par un gala-souper de luxe au Théâtre Corona en plein centre-ville de Montréal. Dans le cœur de la cité. Nos boxeurs ont livré de bonnes performances et on a cessé d’être dépendant des autres promoteurs. Je suis très heureux de dire que Bermane Stiverne est devenu champion du monde et que Dierry Jean a eu sa chance de briller. On a cru dans leur carrière et dans leur vie et on les a accompagnés. Ça demeure une règle chez Eye of the Tiger. Nos boxeurs peuvent établir une saine situation financière et ils sont plus qu’un athlète à exploiter », de dire Estephan.

Eye of the Tiger, c’est la chanson de Rocky 3. Miracle impossible, le nom n’avait jamais été enregistré par une entreprise quelconque : « J’adore les animaux. Et le tigre est mon animal favori. Sa liberté, sa franchise et sa puissance. Avec Rocky, c’était le nom rêvé », dit-il.

GOLOVKIN-LEMIEUX

Le point de bascule d’EOTTM est survenu en 2015. Avec la collaboration d’Oscar de La Hoya et de Bernard Hopkins, Estephan a organisé le gala avec David Lemieux contre Hassan N’Dam en finale pour un titre mondial vacant.

« De La Hoya nous a beaucoup aidés pour les ventes de télé à l’international, mais tout le reste, c’est nous qui l’avons fait. Après, notre crédibilité était solidement établie », se rappelle Estephan.

Puis, quelques mois plus tard, c’était le rendez-vous avec Gennady Golovkin dans un Madison Square Garden rempli à craquer à New York. Plusieurs ont soutenu qu’Estephan avait pris un trop grand risque en acceptant ce combat contre le grand Golovkin. Pourquoi ne pas avoir surfé sur la vague avec le championnat de Lemieux ?

« On n’avait pas vraiment le choix. La IBF nous imposait un combat obligatoire contre Torino Johnson. Marc Ramsay et moi avons longuement discuté. Johnson était un vrai danger, Golovkin était un plus grand danger. Mais danger pour danger, on s’est dit qu’on prendrait le danger très payant. Et ce fut très payant. Non seulement le combat contre Golovkin, mais aussi les combats suivants où les bourses de David Lemieux se chiffraient dans les 600 000 $ », explique Estephan.

PUNCHING GRACE

L’autre fait saillant dans les 10 ans d’Eye of the Tiger est la création du réseau de télévision Punching Grace. Estephan a compris, avant même la création de DAZN, que la télé par abonnement via internet, allait devenir un gros actif pour une entreprise de promotion.

« Pendant la pandémie en particulier, nous avons pu organiser des galas au Mexique et les financer en partie par les abonnements et les commandites de Punching Grace. Notre réseau est disponible partout sur la planète. Surtout, nous sommes indépendants des grands réseaux si jamais une entente ne peut être conclue. Le réseau a sauvé l’entreprise pendant la pandémie en permettant à nos boxeurs de rester actifs. Et avec la reprise des activités au printemps, on va pouvoir atteindre de nouveaux sommets », de dire Estephan.

En fait, Eye of the Tiger Management entreprend une deuxième décennie avec optimisme. Les gens du milieu savent qu’Estephan a beaucoup investi dans la boxe. Mais avec Arslanbek Makhmudov, Christian Mbilli, Érik Basynian, Simon Kean et les autres, la compagnie est en bonne position pour devenir très rentable. Deux combats importants de Makhmudov chez les lourds permettraient de récupérer les investissements. C’est comme ça la boxe.

« Surtout, avec Marc Ramsay, Antonin Décarie et Virginie Assaly comme directrice générale, nous avons les fondations pour la prochaine décennie », souligne Estephan.

On se retrouve dans un Casino vide le 19 février...

DANS LE CALEPIN

Trouvez le moyen d’aller lire le très bon éditorial de mon confrère Jérémy Filosa sur la noirceur extrême dans laquelle baigne le sport professionnel au Québec et surtout à Montréal. À pleurer.