Les Bruins perdent tous leurs repères

Avec la retraite définitive de Tuukka Rask, Linus Ullmark est l’homme de confiance devant le filet des Bruins de Boston. Solide cette saison, il a toutefois été impuissant face à la force de frappe des Hurricanes de la Caroline, qui l’ont emporté 6 à 0, jeudi soir, au TD Garden.

• À lire aussi: Canadien: meilleur effort, même résultat

Sans Brad Marchand, suspendu pour six rencontres, et le capitaine Patrice Bergeron, blessé, l’équipe locale n’a pas su trouver de bougie d’allumage. Le premier trio remanié composé de Taylor Hall, Erik Haula et David Pastrnak n’a pas provoqué grand-chose, mais s’est surtout buté à Frederik Andersen, qui a effectué 34 arrêts pour réaliser son deuxième blanchissage de la saison.

Andrei Svechnikov et Teuvo Teravainen ont tous deux amassé trois points dans cette victoire. Les grosses pointures des «Canes» ont frappé fort, Sebastian Aho marquant notamment deux buts.

Vincent Trocheck, Brett Pesce et Jordan Staal ont aussi trouvé une faille dans l’armure d’Ullmark, qui a bloqué 37 tirs.

DeSmith ferme la porte

À Ottawa, Casey DeSmith a été parfait sur les 26 lancers des Sénateurs, ce qui a permis aux Penguins de Pittsburgh de l’emporter 2 à 0.

Le portier américain a blanchi un adversaire pour la deuxième fois cette saison. Son vis-à-vis Matt Murray n’aura pas à rougir de sa performance, lui qui n’a cédé qu’une seule fois sur 43 lancers.

Celui qui a remporté deux coupes Stanley avec les Penguins, qu’il affrontait pour la première fois depuis la transaction d’octobre 2020, a été abandonné par ses coéquipiers. C’est d’ailleurs sur un revirement que Jeff Carter a inscrit le premier but des visiteurs. Kristopher Letang a d’abord intercepté une remise maladroite de Thomas Chabot avant de remettre au vétéran, qui a décoché sur réception.

Bryan Rust a complété la marque dans un filet désert et a désormais fait scintiller la lanterne à ses quatre dernières rencontres.

Une victoire avant le CH

À Buffalo, les prochains adversaires du Canadien de Montréal, les Blue Jackets de Colombus, ont arraché un gain de 4 à 3 en prolongation aux Sabres.

L’équipe de l’Ohio a comblé un retard de 3 à 1 au troisième engagement, puis Jakub Voracek n’a pas perdu de temps en période supplémentaire en brisant l’égalité après seulement 16 secondes.

Pour les Jackets, Brendan Gaunce a inscrit son premier filet dans la Ligue nationale de hockey depuis octobre 2018. Jack Roslovic et Oliver Bjorkstrand ont également touché la cible pour les vainqueurs.