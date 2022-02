Les revenus de Bombardier chutent de 24 % au quatrième trimestre

Les revenus de Bombardier générés par les avions d’affaires ont atteint 1,7 milliard $ US au cours du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2021, soit une baisse de 24 % par rapport à la même période de 2020.

L’entreprise québécoise a justifié cette baisse de revenus en raison d’un recul des livraisons. Bombardier a ainsi six avions de moins au quatrième trimestre que le trimestre correspondant de l’exercice précédent, soit un total de 38 avions comparativement à 44.

L’avionneur a toutefois rapporté un profit de 80 millions $ US pour ce trimestre, soit 0,03 $ US par action, comparativement à une perte de 475 millions $ US au quatrième trimestre de l’an dernier, soit 0,2 $ US par action.

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, Bombardier a généré 6,085 milliards $ US de revenus, soit 6 % de moins que pour l’exercice 2020.

«Les mots prudence, planification et exécution sont ceux qui résument le mieux l’année 2021», a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

«Dans l’ensemble, nos résultats pour 2021 prouvent bien que notre plan nous donne à la fois la structure et l’agilité nécessaires pour gérer des obstacles externes et tirer parti de la reprise plus rapide que prévu de l’industrie», a-t-il ajouté.

Pour 2022, l’entreprise prévoit que ses revenus annuels dépasseront ceux de 2021 pour atteindre plus de 6,5 milliards $ US, notamment en raison «d’une meilleure composition des livraisons d’avions [...] ainsi que par une croissance de nos activités liées aux services après-vente alors que le nombre d’heures de vol sur 12 mois continue d’augmenter et que de nouvelles installations de service vont être mises en service», a-t-on précisé.