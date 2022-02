Lévis prolonge la période d’ouverture de ses arénas

La Ville de Lévis prolonge la période d’ouverture de certains de ses arénas pour permettre aux citoyens et aux sportifs d’en profiter et de rattraper le temps perdu lors du dernier confinement.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et le conseiller et président de la commission consultative de l’activité physique du sport et du plein air, Jeannot Demers, en ont fait l’annonce jeudi.

Ainsi, on sait déjà qu’au lieu de fermer leurs portes au début avril, les arénas de Charny et de Lévis garderont leur glace jusqu’à la fin du mois d’avril. Et la Ville espère en garder un autre ouvert dans l’ouest. Aussi, des discussions sont en cours avec les arénas publics-privés de Saint-Romuald et de Saint-Étienne.

«On veut dire aux organisations de sport de glace que si la saison a besoin d’être prolongée, on est là pour eux et on va être là pour les aider», a indiqué M. Demers. Les heures supplémentaires qui seront rendues disponibles vont selon lui suffire à répondre aux besoins.

Ainsi, des associations de hockey pourraient tenir des «mini-tournois» ou encore des matchs de la Coupe Desjardins ou des entraînements en vue de la Coupe Dodge, qui se tiennent en fin de saison.

Des heures de patinage libre à des périodes propices de la journée seront aussi ajoutées pour la population, a souligné M. Lehouillier.

«Je salue la décision du gouvernement de procéder à un déconfinement progressif, accompagné d’un échéancier précis. Cela nous permet de mieux planifier les services sportifs et de loisirs», a-t-il soutenu.

Les consignes sanitaires étaient de plus en plus difficiles à comprendre pour les citoyens, a plaidé le maire, et les jeunes souffraient de l’empêchement de tenir des matchs et des compétitions.

«Il était temps qu’on s’enlève ces enfarges-là! C’est une sacré bonne nouvelle, la prolongation d’ouverture de nos arénas.»