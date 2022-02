L’Océanic reçoit du renfort pour son match face aux Sea Dogs

RIMOUSKI | L’Océanic pourra compter sur du renfort en prévision de la visite des Sea Dogs de Saint John mardi soir à Rimouski avec les retours au jeu des attaquants Ludovic Soucy et Julien Béland qui sont remis de la COVID-19.

Pour la première fois depuis la reprise des activités, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, aura le luxe de retrancher un joueur en santé de sa formation, probablement un défenseur puisque l’équipe compte sept défenseurs en santé et deux blessés chez les attaquants en Xavier Cormier et Alexandre Lefebvre.

«Les retours de Béland et Soucy vont nous permettre de stabiliser un peu nos trios», a mentionné le coach qui serait sûrement content si les deux étaient aussi dominants que Cam Thomson l’a été à son retour mardi contre les Mooseheads. «Je pensais l’utiliser 7-8 minutes. Il en a joué 13-14. Il m’a forcé la main».

Couper les chances de marquer

Même s’il reconnaît que ses gardiens Patrik Hamrla et Gabriel Robert doivent être meilleurs, Serge Beausoleil estime que son équipe doit diminuer le nombre de chances de marquer pour rivaliser avec une puissance comme celle des Sea Dogs. «Il faut resserrer le jeu. Si tu donnes de l’espace à des gars comme Dufour et D’Aoust, ils vont te faire mal. Nous avons eu un entraînement A-1 ce matin (jeudi). Un premier depuis longtemps avec une équipe presque complète. La première chose à faire, c’est d’éviter d’être impressionnés par l’adversaire. Concentrons-nous sur notre équipe et ça va bien aller».

«Nous avons travaillé notre jeu collectif ce matin. On apprend sur le tas. Nos jeunes vont progresser rapidement en jouant contre les meilleures équipes de la Ligue. Il faut éviter les mauvaises pénalités. Mardi, nous avons écoulé les deux premières en 3e période, mais on a dû surtaxer certains gars et on a cédé sur la 3e pénalité», a commenté Serge Beausoleil.

Alex Drover a écopé de deux pénalités mineures en début de troisième période. Il n’a pas retouché à la glace par la suite, sauf pour aller purger une pénalité de banc.

En bref

Avec deux matchs en moins de 24 heures, les deux gardiens verront de l’action, mais le plan final n’était pas déterminé jeudi midi. Patrik Hamrla a accordé trois mauvais buts aux Sea Dogs dimanche dernier et Gabriel Robert a cédé quatre fois sur neuf tirs en première période face aux Mooseheads, mardi, avant de se ressaisir.